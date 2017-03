MPF arquiva denúncia

O Ministério Público Federal arquivou representação contra o governador Beto Richa (PSDB) pelo conflito entre policiais e servidores públicos ocorrido no dia 29 de abril de 2015, no Centro Cívico, em Curitiba, que terminou com 213 feridos. O confronto ocorreu durante votação pela Assembleia Legislativa de mudanças na previdência do funcionalismo. O pedido de arquivamento foi comunicado pelo vice-procurador-geral da República, José Bonifácio de Andrada. O despacho, do último dia 2, é baseado em parecer do procurador Regional da República, Maurício Gotardo Gerum.

No texto, apesar das críticas a ação da Polícia Militar, o relator faz um histórico do pedido de segurança feito pela Assembleia Legislativa e diz que “nada indica que os policiais estavam preparados para a repressão violenta que acabou acontecendo”. Gerum analisou vídeos do conflito entre PMs e manifestantes e chegou à conclusão que os oficiais agiram para proteger a própria integridade física. Ele diz que os manifestantes não recuaram mesmo com a ação mais forte da tropa. “Vê-se os manifestantes avançando com os policiais, o que, possivelmente gerou a reação com as bombas”, diz o documento.