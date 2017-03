A discussão sobre o polêmico projeto que reduz em dois terços a área de proteção ambiental da chamada “escarpa devoniana”, na região dos Campos Gerais, provocou um princípio de crise institucional entre a cúpula da Assembleia Legislativa e o Ministério Público estadual. Um dos autores da proposta, o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), não gostou das declarações de uma promotora segundo as quais a audiência pública realizada na última sexta-feira, em Ponta Grossa, para discutir o assunto, não teria sido válida, por falta de divulgação.

Reação

“A Assembleia Legislativa é um poder independente. As audiências são comandadas pela Assembleia e por quem propôs. A participação (do Ministério Público) é bem vinda. Quem conduz é a Assembleia. Nós não vamos abrir mão dessa prerrogativa”, reagiu Traiano, ontem.

Incitação

O deputado Pedro Lupion (DEM), que comandou a audiência, também criticou o MP. Ele negou ainda que estudantes contrários ao projeto tenham sido impedidos deliberadamente de participar da discussão. Segundo Lupion, o problema é que o local onde a reunião foi realizada lotou e não comportava mais participantes. Além disso, afirmou, os protestos teriam motivação política. “Não eram alunos querendo participar da audiência. Eram alunos incitados por outras pessoas para atrapalhar, acabar com a audiência”, alegou.

Renúncia

Vereadores de Curitiba que quiserem assumir cargos de secretário municipal ou outras posições no Executivo podem ser obrigados a renunciar ao mandato parlamentar. Pelo menos é isso que prevê projeto apresentado ontem pelo vereador Professor Euler (PSD) com o apoio de 13 colegas, na Câmara Municipal. Atualmente, o vereador que é nomeado para um cargo no Executivo pode se licenciar da Câmara, voltando à Casa depois.

Abandono

“Quando um candidato a vereador é eleito, ele representa a escolha da população para a fiscalização do Poder Executivo. Ao abandonar a Câmara para ir trabalhar junto com o próprio Executivo, esse vereador desvia-se completamente da função para a qual foi eleito”, alega Euler na justificativa da proposta. “Se ele deixa a vaga para um suplente, a vontade da população, que é o elemento básico da democracia, está sendo desprezada”, defende.

Fogos

A procuradoria da Câmara deu parecer favorável ao projeto da vereadora Fabiane Rosa (PSDC) que pretende proibir do uso de fogos de artifício na Capital. A nova versão da proposta prevê a proibição apenas dos fogos que provocam barulho, deixando os silenciosos liberados. “O parecer é claro e definitivo quanto à constitucionalidade do projeto. Confio, agora, que meus colegas vereadores da Comissão de Legislação e Justiça acompanhem o parecer e aprovem o trâmite do Projeto”, comemorou a parlamentar.

Sanepar

O líder da bancada de oposição na Assembleia, deputado Tadeu Veneri (PT), voltou a repercutir a audiência realizada na semana passada, na qual foi discutida o reajuste da tarifa de água e esgoto da Sanepar. Segundo ele, “as ações da companhia estão em queda livre, desde o anúncio de que a revisão tarifária será de 25,63%, mas divididos em oito anos”. Na avaliação de Veneri, “essa divisão do reajuste gerou conflito entre a Sanepar e o mercado”, provocando insatisfações entre os investidores.