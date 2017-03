Turquia impõe sanções contra a Holanda

Holanda — A Turquia anunciou a interrupção de todas as discussões de alto nível na esfera política com a Holanda, após a decisão do governo holandês de impedir que dois ministros turcos fizessem campanha no país. O vice-premiê turco, Numan Kurtulmus, disse em entrevista coletiva após a reunião semanal do gabinete que Ancara também fechou seu espaço aéreo para diplomatas turcos até que a Holanda atenda suas exigências. Kurtulmus afirmou também que o embaixador holandês na Turquia, que estava em viagem quando começou a crise, não terá permissão para voltar. A autoridade disse que o governo turco planeja aconselhar o Parlamento a se retirar de um grupo bilateral de amizade. Kurtulmus afirmou que as sanções políticas valerão até que a Holanda dê passos para “reparar” suas ações. “Há uma crise e uma muito profunda. Nós não criamos esta crise nem trouxemos ela para esse estágio”, disse o vice-premiê. A crise começou após a Holanda impedir que dois ministros turcos participassem de um comício sobre um referendo em 16 de abril que pode dar mais poderes ao presidente do país, Recep Tayyip Erdogan.

Corpo

Malásia — O ministro de Saúde da Malásia disse ontem que o governo dará aos parentes do meio-irmão do líder norte-coreano, Kim Jong Un, tem de duas a três semanas para reivindicar seu corpo antes de decidir o que fazer com ele. Autoridades da Malásia disseram que Kim Jong Nam morreu depois que duas mulheres o envenenaram com uma substância altamente tóxica no aeroporto de Kuala Lumpur, cujo ataque é amplamente suspeito de ter sido encomendado pela Coreia do Norte. A Coreia do Norte tinha exigido que o corpo voltasse no primeiro dia.

Nevasca

Estados Unidos — Uma nevasca deve atingir a Costa Leste ontem. O problema deve ocorrer com mais força do norte da Virgínia até New England, com potencial de até 50 centímetros de neve na cidade de Nova York, além de nevascas em cidades como Washington, D.C., Boston, Filadélfia e Baltimore, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. Mais de 3.900 voos que partiam ou chegariam aos EUA haviam sido cancelados para a terça-feira. Os aeroportos Newark Liberty Internacional e o Logan International, de Boston, tinham mais cancelamentos.

Greve

Alemanha — Os funcionários de dois aeroportos de Berlim, na Alemanha, entraram em greve ontem pela segunda vez em quatro dias, levando ao cancelamento de centenas de voos. O sindicato ver.di convocou os funcionários dos aeroportos de Tegel e Schoenefeld entrarem em greve hoje até às 5h de terça-feira, e então prolongar a greve por mais 24h até o início de amanhã. Autoridades aeroportuárias disseram que 465 partidas de Tegel, o aeroporto mais movimentado, e 195 de Schoenefeld foram canceladas ontem - a maioria dos voos eram planejados para o dia.

Massacre

Síria — O ano de 2016 na Síria foi o pior da história para as crianças, com ao menos 652 delas mortas, de acordo com a Unicef. Tanto o governo, quanto rebeldes e terroristas se mostraram indiferentes quanto às leis da guerra de não atacarem escolas, hospitais, parques e casas. Pelo menos 255 crianças foram mortas em ou perto de escolas no ano passado e 1,7 milhão estão fora da escola. Uma em cada três escolas na Síria está inutilizável, algumas porque os grupos armados as ocuparam. Mais 2,3 milhões de crianças sírias são refugiados em outras partes do Oriente Médio.