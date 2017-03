Botafogo estreia na fase de grupos diante de time de Verón

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Botafogo finalmente estreia na fase de grupos da Libertadores depois de uma difícil passagem pela pré-competição, onde teve de eliminar o Colo-Colo no Chile e o Olimpia (PAR), nas penalidades. Nesta terça, estreia no Grupo 1 diante do Estudiantes da Argentina, no Engenhão, a partir das 21h. Antes do confronto, o técnico Jair Ventura adotou mistério, fechou os treinos e não revelou o time titular. Ele não poderá contar com o lateral-direito Jonas, que sofreu uma torção no joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia. O Estudiantes, por sua vez, chega para o confronto ainda sem ritmo, por conta da paralisação no futebol argentino. Verón, de 42 anos, presidente e atleta do clube, não deve iniciar entre os titulares.