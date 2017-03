Scarlett Johansson imita filha de Donald Trump em programa de humor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Scarlett Johansson apareceu na televisão com um visual bem diferente na noite deste sábado (11). Convidada do humorístico americano "Saturday Night Live" (NBC), a atriz tirou sarro da filha do presidente Donald Trump, Ivanka, em uma das cenas do programa. Com uma taça de champanhe na mão, Scarlett imitou a empresária no que seria um comercial de perfume. "Cúmplice" era o nome da fragrância. "Ela é bonita, ela é poderosa, ela é cúmplice", diz o falso anúncio. "Ela sabe o que quer e sabe o que está fazendo. Cúmplice." A voz da propaganda ainda diz que Ivanka não está no holofote, mas todos podem vê-la. Enquanto isso, Scarlett retoca a maquiagem de frente para um espelho, onde a imagem do ator Alec Baldwin vestido de Donald Trump está refletida. "Cúmplice: a fragrância para a mulher que poderia parar isso tudo. Mas não vai", finaliza a "propaganda.