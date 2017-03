Doria diz que moda é 'essencial para o país' e quer desfiles em espaço público

PEDRO DINIZ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após reduzir em 37,5% o investimento anual destinado à São Paulo Fashion Week, o prefeito João Doria visitou o evento neste primeiro dia de desfiles. Acompanhado de sua mulher, Bia, e do presidente da SPTuris, David Barioni, o prefeito participou de entrevista coletiva, assistiu ao desfile de João Pimenta e posou para fotos no prédio da Bienal, no Ibirapuera. Antes da apresentação do estilista, durante conversa com a imprensa, ele disse que a moda enaltece a cidade e é parte importante de uma de suas principais bandeiras, o projeto de limpeza e "embelezamento" urbano, Cidade Linda. À reportagem ele reiterou que os investimentos ao evento serão mantidos, mas não deve liberar nenhum centavo a mais para a realização das temporadas. "Mais dinheiro não dá, porque estamos cortando bastante o orçamento este ano. Mas já falei com Paulo [Borges, fundador e diretor da SPFW] que vamos conversar com empresas privadas para patrocínio. O setor automobilístico, por exemplo, pode patrocinar [a semana de moda]", disse. Em tom publicitário, ele disse que a moda é importante para o Brasil, e que as esferas federal, estadual e municipal devem criar políticas públicas para o setor. Questionado sobre quais tipos de políticas seriam essas, se limitou a apostar no que já acontece na cidade: "abrir espaços públicos para desfiles, incentivando os estilistas".