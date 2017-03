Programa atende 67% da demanda por exames em SP; 160 mil aguardam atendimento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prefeitura de São Paulo anunciou nesta segunda (13) que foram atendidos 67% da demanda por exames médicos das 485,3 mil solicitações existentes no fim de dezembro. As informações são da Agência Brasil. O programa municipal Corujão da Saúde usou, além da rede pública, serviços de hospitais particulares para resolver o problema do “estoque de pacientes”. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 15% dos exames foram feitos na rede particular. Os números foram apresentados em visita do prefeito João Doria e do governador Geraldo Alckmin ao Hospital Albert Einstein, um dos estabelecimentos que fazem o atendimento.