Em ano de crise, “bicos” em manutenção se multiplicam

A crise tornou os consumidores mais cautelosos com o que já possuem, evitando assim gastar contrair novas dívidas, e isso se refletiu no mercado de trabalho. Segundo levantamento dos profissionais mais procurados de 2016 do site Bicos, 22,6% são do segmento de manutenção e em vários setores. Diarista, motorista e encanador foram os bicos mais procurados no ano, segundo levantamento inédito da plataforma Bicos.

Encontrar profissionais autônomos qualificados em diversos tipos de serviços não é tarefa fácil. Mas esse cenário vem mudando com plataformas online de prestadores, como o Bicos (www.bicos.com. br), que cresceu cerca de 80% no último ano. Prova disso é que, segundo levantamento inédito do site, foram mais de 610 mil buscas em 2016, divididas em mais de 45 ocupações diferentes.

No ranking dos dez serviços mais requisitados pelos consumidores, os bicos de diarista e motorista ocupam primeiro e segundo lugares, correspondendo a, respectivamente, 14% e 10,6% da procura.

Destacam-se também os serviços voltados ao setor de manutenção. O bico de encanador, por exemplo, aparece em terceiro lugar, com 5,6% das buscas no site. Mais abaixo estão o de pedreiro (5%), eletricista (4,5%), marceneiro (3,9%) e pintor (3,6%).

“A crise faz as pessoas deixarem de adquirir novos bens e investirem na conservação dos que já possuem”, afirma Kleber Costa, cofundador do Bicos. “Categorias como técnico de informática e carpinteiro também foram muito requisitadas no ano passado”, completa o empresário.

Quem dá aula particular também ficou bem posicionado: 5,3% das procuras pelo serviço . Profissionais do ramo pet, como petsitters e dogwalkers, também tiveram alta demanda em 2016, com 3,2% das buscas no site.

O setor de beleza e estética é outra categoria que ganhou destaque com o bico de manicure, que aparece no top 10 com 3% dos pedidos.

Portal atua em Curitiba

O serviço do site Bicos já está presente em mais de mil municípios brasileiros, incluindo Curitiba. Com mais de 60 mil prestadores de serviço disponíveis, o canal pode ser uma forma de quem está sem emprego garantir um ganho no fim do mês. O cadastro pode ser feito online mesmo. Interessados podem se cadastrar gratuitamente na plataforma.

Os serviços estão subidivididos por categorias Casa (ar-condicionado e ventilação, capinteiro, chaveiro, conserto de eletrodomésticos, dedetização, diarista, eletricista, encanador, jardineiro, lavanderia, marceneiro, pedreiro, personal organizer, pets, pintor, serralheiro, serviços gerais, tapeceiro, técnico em informática e vridraceiro), Cuidados Pessoais (acompanhante de idoso, acupuntura, cabeleireiro, costureiro, depilação, esteticista, manicure, maquiador e quiropraxista), Aulas Particulares (academicos, dança, esportes e música), Transporte (bikeboy, carreto, lavagem de carro, motoboy e motorista) e Eventos (alimentos e bebidas, animação de festas, churrasqueiro, decoração, DJ, fotógrafo e garçom e barman).

Plataforma para contratação de prestadores de serviço. Criado no final de 2014 por Marcos Botelho, o Bicos oferece um processo ágil e seguro para encontrar o profissional ideal para determinada tarefa, desde diaristas, motoristas e pedreiros até quem dá aulas particulares e personal organizers, entre outros. www.bicos.com.br.