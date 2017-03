Nove dicas para os pais sobre intercâmbio cultural dos filhos

O intercâmbio cultural de adoslescentes tem despontado como uma grande oportunidade de aprendizado. No entanto, os país precistam ficar atentos a algumas questões. “Ninguém melhor do que você, como mãe ou pai, para saber se seu filho tem maturidade para enfrentar as situações”, diz Sandra Gabrielli. “Mas faça uma análise sincera e ponderada. Não se deixe levar apenas pelo medo ou pela ansiedade de separação e, assim, impedir que seu filho desfrute de uma oportunidade que pode ser decisiva no seu futuro pessoal e profissional”, afirma Sandra Gabrielle, consultora da Canada Intercambio.



Ela ressalta que é fundamental que o adolescente sinta-se preparado para viver essa experiência, de forma a aproveitá-la integralmente. “Haverá espaço para a socialização e diversão, mas o intercâmbio é principalmente um investimento que os pais estão fazendo e que deve trazer resultados para o futuro”.



Após a escolha do país de destino, os pais devem se informar sobre o local . “Informe-se sobre o país e a localidade em que seu filho quer ficar e converse com outros pais e adolescentes que passaram pela experiência”, recomenda Sandra Gabrielli.



Um outro cuidado deve ser observado antes da partida do filho. O atendimento na agência deve ser capaz de tirar todas as dúvidas dos pais. A consultora Sandra ressalta que “esse atendimento inicial já será uma amostra de como a agência irá atendê-lo e a seu filho, quando ele estiver fora do Brasil”. Além disso, também deve haver a atendimento no exterior. “Os pais devem optar por agências que tenham escritórios próprios no país em que seus filhos vão ficar, garantindo atendimento pessoal no caso, por exemplo, de uma emergência médica”, diz Sandra.



É fundamental que a agência conte com instalações bem estruturadas no exterior. “Elas são essenciais para orientar os intercambistas e resolver com rapidez e eficiência problemas relacionados à acomodação, programa acadêmico, hábitos culturais, etc., adverte a consultora Sandra.

CUIDADO COM O GOLPE DA AGÊNCIA

Fazer um intercâmbio é uma empreitada que exige não só tempo e pesquisa, mas também alguns recursos financeiros. Então, ver o sonho de estudar fora indo por água abaixo por conta de um golpe de uma agência de intercâmbio pode ser bastante desalentador. Foi o que aconteceu no início deste ano com alguns alunos, incluindo brasileiros, que tinham o desejo de estudar na Austrália.

“Cerca de 100 alunos que sonhavam em estudar em Brisbane, na Austrália, caíram em um golpe de uma agência de intercâmbio local que os fizeram perder uma quantia que chega a US$ 1 milhão. Tanto o dinheiro quanto a agência sumiram do mapa e os estudantes que queriam morar na Austrália para estudar não souberam o que fazer, pois eles não têm seguro que cubra os prejuízos”, relata MaCson Queiroz J.P., diretor da M.Quality, empresa especializada em Assessoria em Imigração e Negócios para a Austrália.



É preciso ficar atento. Geralmente, empresas não idôneas dão indícios de que não são confiáveis e, com pesquisa e cuidado, é possível descobrir se uma agência vale ou não o investimento.



Segundo MaCson a maneira mais segura de estudar na Austrália é contratar não uma agência de intercâmbio, mas, sim, uma agência de imigração validada pelo governo. Um dos motivos é a facilidade de se encontrar informações confiáveis sobre elas. “No caso da Austrália, por exemplo, é preciso checar se ela está listada e validada no OMARA (Office of the Migration Agents Registration Authority), uma espécie de secretaria de defesa e proteção aos direitos do consumidor, que é gerenciada diretamente pelo governo australiano”, explica MaCson.

DICAS PARA OS PAIS DE INTERCAMBISTAS

Maturidade

Os pais devem estar seguros sobre a capacidade do filho saber se “virar” em outro país, com rotinas e costumes diferentes

Pais destino

Pais e filhos devem buscar juntos informações sobre o destino escolhido

Atendimento na agência

Os atendentes devem ser capaz de tirar todas as dúvidas possíveis dos pais e de quem vai viajar

Agência no exterior

Para segurança do intercambista é impostante que a agência tenha um endereço físico no destino escolhido para a viagem

Host family

O sistema de homestay (hospedagem em casa de família) só é garantida se a agência selecionar e monitorar diretamente as residências e famílias que fazem a hospedagem. É importante saber como funciona o sistema de hospedagem e se todas as refeições estão incluídas

Casa Estudantil

Nestes locais, os intercambistas têm acesso à cozinha para preparar as refeições

Diferenças culturais

É importante esclarecer ao intercambista que alguns costumes, hábitos e comidas serão diferentes, assim como regras e leis. E certas atitudes aceitas pelos pais no Brasil podem não ser permitidas em outros países. É importante que o adolescente encare isso como oportunidade de aprendizado e crescimento



Qualificação da escola

Os pais devem verificar se a agência contratada seleciona diretamente as escolas onde seus filhos vão estudar e acompanha o progresso do aluno durante todo o curso

Contatos

O ideal é que os pais e filhos combinem a frequência e os horários de contato