Curitiba deu lucro de R$ 1,7 bilhão à Previdência em 2016

SAIBA MAIS Paraná teve prejuízo de R$ 11 bilhões com a Previdência em 2016

Enquanto a maior parte dos municípios brasileiros agoniza e pressiona cada vez mais o sistema de Seguridade Social (que engloba os gastos com aposentadorias, pensões, assistência social e saúde), Curitiba está entre os poucos municípios que ainda conseguem dar lucro para a Previdência Social e evitar um rombo ainda maior nas contas públicas.

De acordo com dados do Instituto Nacional de seguro Social (INSS), a Capital fechou 2016 com um saldo positivo de R$ 1,7 bilhão. O resultado é reflexo de uma arrecadação de R$ 7,5 bilhões em contraposição aos R$ 5,8 bilhões gastos para o pagamento de benefícios emitidos ao longo do ano — em dezembro, eram 314.735 beneficiários na cidade, sendo 304.168 benefícios urbanos e 10.567 rurais.

Entre todas as capitais do País, Curitiba registrou o quarto maior lucro nominal, atrás apenas de São Paulo (R$ 36.972.311.813), Brasília (9.374.654.596) e Rio de Janeiro (2.663.447.166). Já quando considerada o percentual de diferença entre o valor arrecadado e o montante gasto com o pagamento de benefícios — o lucro real — a Capital aparece na terceira colocação, com 29,09%, atrás apenas de Brasília (182,52%) e São Paulo (95,33%).

Mesmo entre as principais cidades do país, contudo, a situação de Curitiba, Brasília e São Paulo está longe de ser a regra entre os municípios. Prova disso é que das 27 capitais, 18 registraram saldo negativo no ano passado. Nominalmente, os municípios de Salvador (déficit de R$ 2,3 bilhões) e de Maceió (prejuízo de R$ 1,3 bilhão) apresentam as situações mais graves. Já na comparação entre o valor arrecadado e o gasto ao longo do ano, novamente Maceió aparece com destaque (diferença de 59,83%), seguido por Teresina (-45,23%) e São Luís (-44,55%).

Previdência Social 2016

Brasil

Valor arrecadado: R$ 323.438.808.412

Valor dos benefícios emitidos: R$ 485.265.079.330

Saldo: R$ 161.826.270.918 de déficit

Ä arrecadado X benefícios: -33,35%

Paraná

Valor arrecadado: R$ 16.340.271.232

Valor dos benefícios emitidos: R$ 27.221.422.270

Saldo: R$ 10.881.151.038 de déficit

Ä arrecadado X benefícios: -39,97%

Curitiba

Valor arrecadado: R$ 7.467.176.010

Valor dos benefícios emitidos: R$ 5.784.429.374

Saldo: R$ 1.682.746.636 de lucro

Ä arrecadado X benefícios: 29,09%