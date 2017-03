Secretaria retira árvore exótica em risco de queda no Passeio Público

SAIBA MAIS Curitiba tem 59 árvores que não podem ser cortadas

Um plátano de grande porte localizado no interior do Passeio Público foi cortado na manhã desta segunda-feira (13). Monitoramentos e uma solicitação feita via 156 levaram os técnicos a fazer uma vistoria mais detalhada na árvore. As análises confirmaram a presença de lesão necrótica com grau de severidade nível quatro, ocamento no colo e infestação por erva de passarinho.

A árvore de origem exótica fica junto à sede administrativa da Polícia Militar, em uma área com grande concentração e circulação de pessoas em dias de maior movimento no local.

A autorização foi concedida após a constatação da vistoria e produção de laudo técnico da Gerência de Arborização Pública. O corte foi feito no dia em que o Passeio Público fica fechado para manutenção, com o objetivo de evitar risco aos frequentadores.