Paraná amanhece com frio e temperaturas de até 10ºC

(foto: Franklin de Freitas)

O Paraná pode ter a temperatura mais baixa do ano na manhã dsta terça-feira (14). Os valores ficam mais baixos na metade Sul do Estado, e Palmas pode ter mínima de 10ºC. Em Curitiba, a mínima prevista para esta terça é de 13ºC e a máxima não deve passar dos 24ºC. Na quarta-feira (15) a Capital tem previsão de apenas 12ºC no começo da manhã.

A semana será de grande oscilação nas temperaturas, situação típica da transição entre o verão e o outono, que começa na próxima segunda-feira (20). Ainda durante esta semana, volta a fazer calor na parte Sul do Estado, com termômetros perto dos 30ºC na máxima.

Mas no fim de semana as marcas caem novamente. A partir de sábado as máximas ficam mais perto dos 20ºC. Essa é a temperatura prevista para a segunda-feira, primeiro dia do outono.

Já no interior, o cenário é outro. Regiões como o Norte, Noroeste e Oeste permanecem com marcas altas mesmo com a proximidade do fim do verão.