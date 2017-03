Shopping instala roda-gigante de 30 metros

No mês de aniversário de Curitiba, o ParkShoppingBarigüi presenteia a cidade com uma atração inédita no sul do Brasil. Com mais de 30 metros de altura, a Roda-gigante Brasil será instalada no estacionamento do shopping, próximo à entrada principal. “Estamos comemorando o aniversário de Curitiba com a chegada da atração que permitirá um momento incrível e mágico aos nossos clientes”, ressalta a gerente de Marketing do ParkShoppingBarigüi, Silvia Pires Omairy.

O brinquedo tem capacidade para transportar até 116 pessoas simultaneamente, divididas em 20 cabines fechadas com capacidade para seis pessoas, cada, exceto a cabine especial, que transporta um cadeirante por vez com acompanhante. “É um presente para a cidade e o shopping inova, mais uma vez, ao trazer atrações que reúnem a família”, comenta a gerente de Marketing.

A roda-gigante tem como base uma carreta gigante que sustenta mais de 65 toneladas do equipamento. O passeio, com sete voltas completas, custará R$ 20 por pessoa (crianças até dois anos não pagam). A data em que a roda-gigante entrará em ação ainda será divulgada