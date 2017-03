Comec cria nova linha integrada

Uma nova linha de ônibus metropolitana que liga Araucária a Curitiba entrará em operação dentro de 15 dias. A linha Begônia-Pinheirinho, gerenciada pela Comec (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba), será integrada e vai atender a população que mora na região Sul do município. O valor da passagem da nova linha será de R$ 4,25. Ela será uma linha paradora, terá 18 km, e partirá do bairro Tupi e seguirá para o Terminal Pinheirinho, via Avenida das Araucárias.