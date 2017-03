Curitiba terá ação no Dia do Sono. Veja como dormir melhor

Neste ano, o Dia Mundial do Sono é comemorado em 17 de março e a Semana do Sono será até o dia 19 de março em diversas cidades do País, inclusive em Curitiba onde, na sexta-feira, acontece uma ação na Boca Maldita. A campanha anual é promovida pela Associação Brasileira do Sono (ABS), Associação Brasileira de Medicina do Sono (ABMS) e Associação Brasileira de Odontologia do Sono (ABROS).

O evento na Boca Maldita, das 9 às 15 horas, oferecerá diferentes atividades com especialistas na área da Medicina do Sono voltadas para a população em geral falando amplamente sobre o tema. Os especialistas do sono estarão no local para alertar os interessados sobre os principais distúrbios de sono e como mudanças simples no comportamento podem propiciar uma melhor noite de sono.

Os problemas de sono são uma epidemia global, afetando até 45% da população mundial. Muitos distúrbios de sono podem ser prevenidos e tratados, embora menos de um terço dos pacientes procurem ajuda profissional.

Existem cerca de 100 distúrbios de sono, sendo a maioria tratável com a ajuda de especialistas da área. Cerca de 71 mil pessoas sofrem ferimentos a cada ano devido a acidentes relacionados a problemas de sono.

Algumas dicas para dormir melhor

Das 21 às 23 horas é o horário em que o corpo começar a eliminar componentes químicos desnecessários e tóxicos mediante o sistema linfático do nosso corpo. Ou seja, um ótimo horário para dormir

Antes de dormir desligue os aparelhos eletrônicos como TV e celular. Assistir TV antes de dormir pode condicionar o cérebro a se manter desperto

Pratique sempre um "ritual" antes de dormir. Exemplo — tomar banho quente, escovar os dentes, vestir pijama. Isso já vai te preparar "mentalmente" para o sono

Procure sempre ter uma hora certa para ir para cama

A noite, opte por lanches leves. Evite carboidratos pesados

Não malhe ou faça exercício logo antes de ir dormir. Exercícios podem te ajudar a cair no sono pelo cansaço mas, se você optar para se exercitar antes seu sono terá mais qualidade

Beba algo quente e livre de cafeína

Mantenha a temperatura agradável, cerca de 23º/24º

Se você está muito ansioso ou pensando em muitas coisas, pegue um papel e escreva sobre seus pensamentos antes de ir para cama

Invista em uma cama confortável

Não durma de estômago vazio

Deixe seu quarto o mais escuro e silencioso possível

Dormir bem é um dos três pilares de uma vida saudável, juntamente com uma dieta balanceada e exercícios físicos regulares

Fonte: José Roberto Palcoski - Psicólogo HNSG e Patrícia Coral, médica especialista em sono