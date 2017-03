Câmara pede vacina da gripe para motoristas e cobradores

Em visita inédita à Câmara de Curitiba, nesta segunda-feira (13), o ministro da Saúde, Ricardo Barros, recebeu uma sugestão do plenário para incluir motoristas e cobradores de ônibus no grupo de pessoas que recebem antes a vacina da gripe. Ele disse que levará a ideia ao governo federal. “Tenho feito essa prestação de contas em várias cidades do Brasil e a gente sempre aprende alguma coisa”, comentou. Antes, tinha anunciado a inclusão dos professores no grupo prioritário, que já incluía profissionais da saúde.

O Ministério da Saúde começa a enviar as doses da vacina da gripe para os estados no começo de abril. Cada unidade vai definir a data da campanha de vacinação. O Dia de Mobilização Nacional, mais conhecido como Dia D, foi agendado para 6 de maio. No Paraná, a campanha começou no dia 25 de abril no ano passado.

No ano passado, receberam a dose crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, idosos, mulheres com até 45 dias após o parto, pessoas com doenças crônicas e profissionais de saúde. Povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional também foram imunizados.