Desfile de João Pimenta na SPFW reúne peças mais vendidas da marca

PEDRO DINIZ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A inspiração do estilista João Pimenta para o desfile de sua marca homônima na São Paulo Fashion Week passou longe dos estudos sobre a cultura brasileira empreendidos por ele nas últimas temporadas. Nesta coleção de inverno 2017, o estilista ouviu os próprios clientes para entender o que precisava apresentar na passarela. O estudo de mercado resultou em um compilado das peças mais vendidas em sua loja em Pinheiros, onde também mantém ateliê. Saias, costumes produzidos com tecidos impermeáveis, recortes redondos e propostas de moletom com camiseta estampada apareceram na passarela. Os desenhos das peças são assinados pelo ilustrador André Juventil, que apostou na identidade gótica para criar traços vermelhos que parecem pingar sangue em alguns "looks". Faltou um pouco da estética teatral que o tornou reconhecido, mas, ao que parece, nesta temporada de roupas básicas não haverá espaço para ideias distantes da realidade.