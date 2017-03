Mais uma chance que a molecada teve para mostrar um bom futebol foi jogada fora. E mais um empate pelo Campeonato Paranaense deixou o Atlético em uma situação horrível no fraco torneio regional. Comentar algo a mais sobre esta partida contra o Londrina é ficar com raiva.

Então, vamos comentar um pouco sobre o jogo de amanhã pela Libertadores, em que jogamos contra o San Lorenzo, time que vem de derrota (4 a 0) para o Flamengo. Acredito, sim, em uma vitória na casa do adversário. Temos que jogar pra cima e a consequência disso será os três pontos. Temos tudo para classificar neste grupo. Só Paulo Autuori tem que entender que não se pode recuar o time e levar pressão quando estiver ganhando. Libertadores, estamos chegando!

Um Ultra abraço!

Gabriel Barbosa | barbosagabriel@ig.com.br

Tá feia a situação

Infelizmente para nós, fieis torcedores do Coritiba, o ano de 2017 segue no ritmo dos cinco anos anteriores, quando tivemos apuros no Campeonato Brasileiro.

O 0 a 0 frente ao Jotinha expõe novamente a fragilidade do elenco Coritibano. Repetida história ao som de "Bolero" de Ravel.

Tá feia a situação no Coritiba. Para piorar, sem expectativas de melhoras nos próximos meses. E Pacheco deve seguir internamente no Alto da Glória.

Coritiba, a Torcida que nunca abandona!

Luiz Carlos Betenheuser Jr | blogluiz@gmail.com

Como tem que ser

No meio da semana, a melhor formação do Paraná enfrentou o Bahia — equipe tradicional, com folha aproximadamente dez vezes maior — em pleno Durival de Brito e, frente ao melhor público do ano, seguiu adiante da Copa do Brasil. Isso pela vitória por 2 a 0, fato que rendeu saudáveis reais ao comando paranista.

Assim, após o belo resultado na Copa, o Paraná enfrentou o Cascavel e, frente uma equipe com maior média de idade, conseguiu uma bela virada, demonstrando qualidade também no elenco “reserva”, fato que poderá ser fundamental às pretensões nesta temporada. Dessa forma, vários atletas passam a encontrar-se com ritmo de jogo, melhor atuando.

A filosofia do comando paranista para a temporada parece mais que acertada. Com ritmo de jogo, atletas como Johny e Pessali, que vinham inclusive sendo criticados, passaram a encontrar sua melhor forma e, com ritmo, conseguiram efetuar suas melhores partidas pelo Tricolor.

O treinador, graças a esse momento, pode-se dedicar a (a partir de determinado momento) encontrar a melhor formação técnica, física e com entrosamento para a “partida da vez”. Com o departamento de futebol profissional, o Paraná Clube afastou empresários, palpiteiros e aventureiros do seu dia-a-dia e encontra, a cada ato, uma melhor solução para o que se pretende, seja um exemplo. Dessa forma o Tricolor, mesmo com folha limitada, consegue apresentar equipes muito próximas, mantendo o padrão desenhado por Wagner. Como tem que ser!

Força Tricolor

David Formiga | davidformiga@gmail.com