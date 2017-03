Jornal britânico diz que Cristiano Ronaldo será pai de gêmeos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador português Cristiano Ronaldo se tornará pai de gêmeos, segundo o jornal britânico "The Sun". A publicação afirmou que os bebês nascerão em breve, segundo uma fonte próxima à família do craque. "Ele acha que é a hora certa para seu filho ter irmãos com os quais crescer", disse a fonte ao jornal. Cristiano Ronaldo já tem um menino de seis anos. A publicação ainda informou que os bebês nascerão de uma barriga de aluguel nos Estados Unidos, e serão levados à Espanha, onde o jogador mora, após o nascimento.