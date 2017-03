Religiosos boicotam Disney por causa de personagem gay

O grupo evangélico American Family Association (AFA) faz campanha contra casamentos entre pessoas do mesmo sexo, aborto, pornografia e outras causas, o que os leva a boicotar várias empresas, como a Ford e a Pampers. A Disney é a nova escolhida pela associação. O live-action de A Bela e a Fera tem incomodado grupos religiosos por causa do personagem gay que aparece no longa. Em seu site, a AFA anunciou que está arrecadando dinheiro para criar seus próprios "filmes de famílias de Deus" e ser um novo rival da Disney. Eles pedem para que os pais protestem contra A Bela e a Fera mesmo antes de eles lançarem suas produções, que serão animações. "Pais devem ser avisados que a Disney deu sinal verde para uma forte agenda LGBTQ em um filme que atinge o mercado entre 5 e 11 anos", declara a instituição.

Caio Castro rebate comentário considerado homofóbico

O ator Caio Castro chamou atenção ao responder um seguidor que fez um comentário considerado homofóbico em seu Instagram. Caio publicou uma foto em que aparece ao lado de diversos amigos, com a seguinte legenda: "Migos #OsCaraMóLoko". Um de seus seguidores disse nos comentários: "Migos? Que coisa mais gay". Na sequência, algumas das pessoas que estavam na foto se manifestaram, criticando o preconceito do rapaz. Entre eles, o próprio Caio Castro. "Seu preconceituoso! Esse é o problema do ser humano: achar que a opção sexual diferente da sua é uma anomalia! Sou hétero, mas e se fosse homo? Você iria se sentir melhor que eu? Ignorante!", escreveu.

Laudo sobre lesão contra esposa de Victor dá negativo

A delegada Danúbia Quadros, chefe da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (Demid) de Belo Horizonte (MG), revelou ontem que o laudo do Instituto Médico Legal sobre lesão corporal contra Poliana Bragatini, esposa do sertanejo Victor Chaves, deu negativo. A Polícia ainda aguarda o resultado da perícia realizada nas câmeras de segurança do prédio para concluir a investigação. No dia 24 de fevereiro, Poliana registrou um boletim de ocorrência alegando ter sido agredida pelo marido. Três dias depois, uma carta em que Poliana negava a agressão foi publicada num suposto perfil dela no Instagram. O perfil, porém, foi deletado algum tempo depois.

Intercambista do BBB17 é neta do fundador da Lamborghini

Depois de dias de espera, foi revelado que a participante Elettra Lamborghini, do reality espanhol "Gran Hermano Vip", fará intercâmbio com os gêmeos Antônio e Manoel no "Big Brother Brasil 17", da Rede Globo. A versão espanhola "Vip" do reality tem apenas participantes conhecidos do público, entre artistas e figuras que frequentemente estão na mídia. Elettra não é diferente. Neta do fundador da marca de carros esportivos Lamborghini, ela tem 22 anos e 20 tatuagens.

Yoko Ono convoca brasileiras a enviarem relatos de violência

Em um texto em primeira pessoa, Yoko Ono lançou uma convocatória pedindo relatos de brasileiras que sofreram abuso doméstico. A proposta da artista japonesa é reunir os depoimentos na exposição "O céu ainda é azul, você sabe"..., com abertura no dia 1º de abril no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo. A proposta integra a instalação "Emergir", criada em 2013, na qual Yoko reúne fotografias dos olhos e relatos de mulheres que sofreram violência no ambiente doméstico. Para participar, basta enviar um depoimento para o e-mail estamosemergindo@gmail.com ou para o número de WhatsApp (11) 98900-6773.

Níver do dia

Lucio Mauro

Comediante brasileiro

90 anos