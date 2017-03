Greve geral nesta quarta-feira. Quem para em Curitiba?

Assembleia dos bancários aderiu ao dia de protesto (foto: Joka Madruga)

O Sindicato dos Bancários de Curitiba e Região aprovou, na noite de segunda-feira (13), adesão ao dia de paralisação nacional em protesto contra a reforma da Previdência Social, em debate no Congresso Nacional. Os bancários são uma das categorias que confirmaram participação no dia de protesto e greve geral, na quarta-feira (15).

São diversas as categorias que aderiram ao dia de greve. Os motoristas e cobradores foram uma das primeiras a realizar assembleias para definir o dia de paralisação. Além dos motoristas e cobradores de ônibus, outras categorias também anunciaram adsão ao dia de paralisação nacional. Professores do Estado e do Município, servidores de universidades federais, algumas categorias de servidores municipais e estaduais, metalúrgicos, petroleiros, estão entre os trabalhadores que devem protestar.

Em Curitiba, estão agendados atos desde a manhã nas Praças Santos Andrade e Tiradentes, com caminhada pelas ruas da cidade e concentração em frente à Assembleia Legislativa. Também devem acontecer debates em universidades e outros eventos, conforme a categoria ou central sindical.

A reforma da Previdência é a principal pauta dos atos, que também envolvem a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), a Intersindical e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) como organizadoras. Os protestos coincidem com o dia de assembleias e greves convocadas por sindicatos da Educação no País.

"Em cada Estado tem as pautas estaduais, o enfrentamento com os governos estaduais. Mas, de maneira geral, é o enfrentamento ao desmanche da Previdência e às outras reformas do governo golpista, que, mais do que reformas isoladas, faz reformas na natureza do Estado", diz a secretária de Mobilização e Relação com Movimentos Sociais da CUT, Janeslei Albuquerque.

Uma das principais críticas é o estabelecimento da idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, ponto considerado como inegociável pela equipe de Temer. Por outro lado, parlamentares da própria base aliada têm dito que a reforma não vai ser aprovada nos moldes que foi enviada ao Congresso. Atos contra a reforma estão marcados em todas as capitais do País.