ACP pede liminar contra greve de ônibus em Curitiba

A Associação Comercial do Paraná (ACP), entidade representativa do comércio e do setor de serviços, protocolou ontem, na Justiça do Trabalho, uma ação civil pública com pedido de medida liminar contra o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc), para impedir que a categoria faça um dia de paralisação, amanhã. O Sindimoc anunciou que vai aderir ao dia de protesto nacional contra o projeto que altera a Previdência Social no País.

A ACP alega que a greve é ilegal. Segundo a ação, o fundamento alegado pelo Sindimoc é protestar contra os projetos de reformas previdenciária e trabalhista, tratando-se de posicionamento eminentemente político. A Urbs também entrou na Justiça pedindo frota mínima em caso de paralisação. O pedido é que 80% da frota circule nos horários de pico e 60% nos demais horários.