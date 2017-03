Excessos dos anos 1980 marcam desfile de Lilly Sarti na SPFW

LUIGI TORRE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Simplificar é palavra de ordem nesta edição da São Paulo Fashion Week, mas para Lilly Sarti ainda há espaço para alguns excessos. Cintura sempre marcada, volumes assimétricos e tecidos brilhantes são alguns dos elementos marcantes desta coleção. Conhecida por uma moda leve e sensual, a estilista mudou seu ponto de referência. Em sintonia às tendências da moda internacional, são as formas geométricas, ombros marcados e tecidos estruturados dos anos 1980 as principais característica da vez. Daquela imagem anterior, restam apenas alguns vestidos fluidos de veludo devorê, blusas transparentes e alguns poucos tricôs. Itens também bem mais alinhados à realidade de mercado do momento.