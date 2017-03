Mirassol e Ituano ficam no empate pelo Estadual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, Mirassol e Ituano empataram em 1 a 1 na noite desta segunda-feira (13), no Municipal de Mirassol. Os visitantes abriram o placar aos 33 min do primeiro tempo, com gol de Wellington Simião, após cruzamento de Arnaldo pela direita. O empate dos donos da casa não tardou. Aos 43 min, após o goleiro Fábio falhar na cobrança de falta, Wallace fez de cabeça para deixar tudo igual. Apesar do empate em casa, o Mirassol continua na segunda colocação do grupo D, com 14 pontos -um a mais do que o Santos e um a menos do que a líder Ponte Preta. Já o time de Itu permanece na lanterna do grupo A, com nove pontos -mesma quantidade que o São Bernardo. Na próxima rodada, o Mirassol recebe o Santo André no sábado (18), às 16h. No mesmo horário, o Ituano enfrenta o São Paulo no Morumbi.