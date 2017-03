Trump doará salário de US$ 400 mil até o final do ano, afirma porta-voz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump irá doar no final do ano seu salário de presidente dos Estados Unidos, afirmou o porta-voz da Casa Branca Sean Spicer nesta segunda-feira (13). Segundo ele, o presidente quer a ajuda da mídia para decidir o destino dos US$ 400 mil que terá recebido em 12 meses no posto. A cooperação da imprensa, diz, seria a melhor forma de evitar um rigoroso escrutínio sobre a doação. A declaração desta segunda-feira foi feita após reportagem questionar quem recebeu os salários que o republicano ganhou neste ano como presidente. Durante a campanha, ele havia afirmado que daria o dinheiro a uma organização de caridade.