Quina acumula e próximo prêmio deve ser de R$ 2,1 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4332 da Quina, sorteadas nesta segunda-feira (13) em Barra Bonita (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve ser de R$ 2,1 milhões. Os números sorteados foram: 10, 22, 36, 38 e 65. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 83 apostas ganhadoras, R$ 4.660,27 Terno - 3 números acertados - 6.873 apostas ganhadoras, R$ 84,62 Duque - 2 números acertados - 132.594 apostas ganhadoras, R$ 2,41

LOTOFÁCIL

Quatro apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 1485 da Lotofácil. Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 05, 08, 09, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25. Veja o rateio: 15 acertos - 4 apostas ganhadoras, R$ 215.931,75 14 acertos - 944 apostas ganhadoras, R$ 402,18 13 acertos - 35.996 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 280.169 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 1.158.028 apostas ganhadoras, R$ 4,00