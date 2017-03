Osklen resgata peças essenciais do seu legado imagético em desfile na SPFW

LUIGI TORRE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Última marca a se apresentar no primeiro dia da São Paulo Fashion Week, a Osklen abriu o desfile com o trailer do longa "Soundtrack", o primeiro da dupla de cineastas carioca 300ml, com Selton Mello e Seu Jorge no elenco e com estreia prevista para junho deste ano. "Há quatro anos, fui convidado a fazer parte desse projeto e tive a oportunidade de levar minha equipe de criação junto", disse à reportagem Oskar Metsavaht. Segundo ele, mais do que o filme em si, a real inspiração está no roteiro e na ideia por trás dele. "Soundtrack" retrata a busca de um artista por um novo significado para sua arte. "É um filme sobre identidade", diz Metsavaht, que também propôs um resgate às origens da Osklen. A silhueta gráfica e a estética minimalista aparecem nas sobreposição de formas estruturadas sobre outras fluidas. A paixão pelos esportes se revela nas interpretações de parcas (algumas delas com mangas e elementos de camisaria) e releituras de moletons "oversized". Referências orientais ressurgem nas reconstruções de quimono como jaquetas alongadas e amarrações. A preocupação com o meio-ambiente marca presença na escolha de tecidos orgânicos e ecológicos, como os couros de pirarucu, tyvek (material com aparência de papel, 100% reciclável) e moletom pet (feitos de garrafas pet recicladas). A imagem final é forte. Fala do conforto e da praticidade tão necessários à moda e ao guarda-roupa atual de maneira eficaz e bem alinhada aos princípios da grife.