Green Day vai tocar em Curitiba em novembro

O Green Day: Show em Curitiba em novembro (foto: Reprodução)

A banda norte-americana Green Day acertou uma turnê no Brasil em novembro. E o trio fará um show em Curitiba, ainda sem data definida. As informações são do jornal Destak nesta segunda-feira (13).

De acordo com o jornal, a agenda da banda ainda precisa ser definida. Sabe-se apenas que eles vão tocar em São Paulo e há também uma reserva de data para Curitiba.

O local ainda não está definido. Shows de grande porte têm sido realizados na Arena da Baixada (caso do Rod Stewart) ou na Pedreira Paulo Leminski (Kiss).

A banda vem ao Brasil – e a outro países da América do Sul – para promover o álbum "Revolution Radio", lançado em 2016. Os shows da turnê têm duração de duas horas. O repertório, de quase 30 músicas, alterna canções do novo disco, como "Youngblood" e "Bang Bang", com clássicos da carreira, como "Basket Case" e "She".