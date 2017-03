Tribunal da União Europeia diz que empresas podem proibir o uso de véu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça da União Europeia declarou nesta terça-feira (14) que empresas podem proibir seus funcionários de utilizar "símbolos religiosos visíveis" dentro das organizações. Esta é a primeira decisão do tribunal na questão do uso de véus islâmicos em ambiente de trabalho. A corte julgou o caso de duas mulheres, na França e na Bélgica, que foram demitidas por se recusarem a tirar seus véus no trabalho. "Uma regra interna que proíbe o uso de símbolos políticos, ideológicos ou religiosos não constitui discriminação direta", declarou o tribunal. Em dezembro de 2016, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, defendeu a proibição do uso de véu islâmico em todos os locais públicos na Alemanha.