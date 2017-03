Adolescente morre após ter cabelo sugado em piscina no interior do PR

Uma adolescente de 13 anos morreu afogada na tarde de segunda-feira (13), em São Jorge do Patrocínio, no interior do Estado, após ter o cabelo sugado pelo ralo de uma piscina.

Adolescente sem habilitação morre em acidente na BR-116

Ela e a tia eestavam nadando quando o cabelo da adolescente prendeu no ralo da piscina, desesperada a tia da menina tento salvá-la, mas quando conseguiu soltar o cabelo da menina do ralo ela já estava sem vida.

Peritos da criminalística foram até o local para realizar os procedimentos, o corpo da menina será encaminhado para o Instituto Médico Legal de Umuarama e posteriormente será liberado para os familiares.