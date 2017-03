Agudos do Sul elege Presidente de Câmara mais jovem do Paraná

Dos 399 Presidentes de Câmara eleitos nas Casas do legislativo paranaense em 2017, um deles se destaca pela pouca idade em que assumiu o cargo: o vereador Jessé da Rocha Zoellner (PP), de 20 anos de idade, é o Presidente mais jovem em todo o estado. O levantamento foi realizado pela União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná (Uvepar) com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O político foi o segundo melhor votado em seu município, conseguindo 336 votos, 26 a menos que o primeiro lugar. Agudos do Sul fica na Região Metropolitana de Curitiba, bem na divisa com o estado de Santa Catarina. A cidade possui cerca de 8.200 habitantes, sendo que o eleitorado é formado por quase 6.700 pessoas.

Mas pouca idade não significa pouca experiência. Zoellner começou na vida política ainda na época de colégio, quando fez parte do grêmio e trabalhou em prol dos estudantes. “Comecei a liderar o grêmio estudantil e também manifestações populares. Com o tempo, meu nome passou a ser considerado como uma liderança política da cidade”, comentou o Presidente. Em 2014, o jovem foi convidado a trabalhar na assessoria de comunicação da Prefeitura e, depois, ainda atuou dois anos como Secretário de Assuntos Estratégicos no município.

O Presidente de Câmara mais novo do estado acredita que o jovem tem muito a oferecer para a política. “Espero que os mais jovens possam participar mais da política, tanto no âmbito municipal, quanto estadual. As pessoas mais jovens podem trazer novas ideias ao município”, disse.

Para o Presidente da Uvepar, Júlio César Makuch, a presença do jovem é essencial para que aconteça uma renovação saudável das câmaras, o que é benéfico ao próprio processo democrático. “Temos como obrigação politizar a sociedade que ainda, em sua grande maioria, não entende profundamente o processo político ou pior, que não se interessa pelo assunto. A presença dos mais jovens é importante para que não vejamos sempre os mesmos políticos. A associação defende a inclusão dos jovens e também das mulheres na política.”

“A TECNOLOGIA VEM JUNTO COM A JUVENTUDE”

De acordo com o Presidente de Agudos do Sul, dos 18 projetos de lei apresentados na Câmara de Agudos do Sul, 13 são de sua autoria. As propostas vão desde regularizar o tráfico da cidade à implantação de coleta seletiva e leis de atendimento preferencial. “O vice-presidente tem 24 anos. Mesmo em cidade pequena, conseguimos diversas inovações. Implantamos a votação online aos vereadores, onde eles votam em um aparelho e o resultado aparece em uma tela atrás e também o acompanhamento das sessões pela Internet.” E ainda destaca: “A tecnologia vem junto com a juventude”.

Além de Agudos do Sul, outros municípios também se destacaram por elegerem Presidentes de Câmaras de pouca idade, como é o caso de Guaraqueçaba, onde o Presidente Julhardy Costa de Arruda assumiu a Mesa com apenas 22 anos idade.

Jovens Presidentes de Câmara do Estado

Depois de Agudos do Sul e Guaraqueçaba, outras Câmaras se destacam por também elegerem Presidentes de pouca idade, como é o caso de Matelândia, quando o vereador reeleito Gabriel Cadini, de 24 anos, também recebeu a maioria dos votos dos parlamentares e ganhou o cargo mais alto da Casa no dia 1° de janeiro. Ainda na Região Metropolitana de Curitiba, em Mandirituba, o Presidente da Câmara foi eleito com 25 anos de idade.