Operação Nações procura armas e drogas em Fazenda Rio Grande. Veja imagens aéreas

A Polícia Civil de Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba, realiza na manhã desta terça-feira (14) a Operação Nações. O objetivo é encontrar armas e combater o tráfico de drogas dentro do Condomínio Nações,no bairro Santarém, onde três pessoas foram assassinadas nos últimos dias. O helicóptero Águia 1 está sendo usado na operação, que conta também com o apoio da Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).

Durante as buscas foram apreendidas duas armas de fogo, um revólver 0.38 com numeração raspada e uma garrucha 0.22. Foram também presos D.S.A, 19 anos, e S.M.R, 33 anos, por posse irregular de arma de fogo. S.M.R já foi processado anteriormente por tráfico ilícito de drogas. Suspeita-se que as armas apreendidas tenham sido utilizadas para a pratica de outros homicídios em Fazenda Rio Grande. As investigações continuam.

Em entrevista ao perfil Fazenda Urgente, no Facebook, o delegado Fábio Machado, disse que duas pessoas já foram presas por porte de armas, um deles é o síndico do condomínio. Ele também chama a população a colaborar com denúncias.