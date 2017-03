Polícia divulga foto de homem que matou esposa em Campina Grande do Sul

A Polícia Civil de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, divulgou na segunda-feira (13) a foto de Jeferson Santos da Cruz. Ele é procurado por ser suspeito de matar a mulher de maneira cruel na madrugada de domingo (11).

Polícia prende marido acusado de esquartejar e queimar corpo da mulher em Curitiba

Alessandra dos Santos Godoy, 21 anos, levou um tiro na cabeça e, segundo informações da polícia, Cruz ainda teria passado com o carro em cima do corpo dela. Tudo porque ele não aceitava o fim do casamento.