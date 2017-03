PF prende ex-subsecretário de Cabral e diretor da Rio Trilhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal e o Ministério Público Federal do Rio cumprem, na manhã desta terça (14), mandados de prisão e busca e apreensão da Operação Calicute, desdobramento da Lava Jato no Estado. Batizada de Tolypeutes (uma referência ao "tatuzão", equipamento que escava os túneis do metrô), esta etapa da força-tarefa apura desvios na construção da Linha 4 do metrô do Rio. Foram presos Heitor Lopes de Sousa Júnior, diretor da Rio Trilhos (Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro), e Luiz Carlos Velloso, subsecretário de Transportes do Estado no governo de Sérgio Cabral. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos procuravam empreiteiras interessadas em obras de infraestrutura no Estado para cobrar vantagens para garantir a contratação dos serviços. A propina era paga por meio de aditivos nesses contratos, que aumentavam o valor dos projetos ao alterar especificações técnicas das obras. Sousa Júnior e Velloso serão indiciados por corrupção e lavagem de dinheiro. Além dos pedidos de prisão preventiva, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e outros três de condução coercitiva, na capital e no município de Sapucaia. Os pedidos vieram da 7ª Vara Criminal Federal, onde atua o juiz Marcelo Bretas. Deflagrada em 2016, a Calicute foi responsável pela prisão preventiva de Sérgio Cabral (PMDB), ex-governador do Rio, e do empresário Eike Batista.