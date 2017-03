Musical sobre Mamonas Assassinas chega a Curitba em abril

(foto: Divulgação)

Letras cômicas que misturavam diversos ritmos, com base no pop rock mas passando pelo reggae, sertanejo, pagode, forró e até heavy metal, conquistaram rapidamente o público. Um único disco homônimo foi lançado, em 1995, e com 3 milhões de cópias eles ganharam o certificado de disco de diamante. Após a ascensão, no entanto, a carreira musical de Dinho, Bento Hinoto, Sérgio Reoli, Samuel Reoli e Júlio Rasec durou pouco: foram cerca de sete meses entre a primeira apresentação do álbum e o acidente aéreo que pôs fim à vida dos integrantes. Toda essa história é contada no musical Mamonas, escrito por Walter Daguerre e dirigido por José Possi Neto, que será encenado na Ópera de Aramae nos dias 29 e 30 de abril.

O espetáculo está em tour por diversas capitais brasileiras, tendo passado por Rio de Janeiro e São Paulo e acumulado mais de 60 mil espectadores. O quinteto é interpretado por Adriano Tunes, Arthur Ienzura, Ruy Brissac, Elcio Bonazz e Yudi Tamashiro.

Mamonas foi premiado pelo Guia da Folha na categoria Melhor Espetáculo Musical no voto popular, recebeu o Prêmio Bibi Ferreira para Ruy Brissac (no papel de Dinho) como melhor ator revelação e Prêmio Arte Qualidade Brasil como melhor ator de teatro musical.

