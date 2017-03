Conmebol confirma punição, e Verón desfalca Estudiantes contra Botafogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente do Estudiantes, o meia Juan Sebastian Verón, de 42 anos, ficará fora do jogo contra o Botafogo nesta terça-feira (14), como jogador. A informação foi confirmada por Pascual Calella, vice-presidente do clube argentino, em entrevista à "Fox Sports" da Argentina. De acordo com o dirigente, Verón havia sido suspenso por três partidas devido à expulsão em um jogo em 2011. A suspensão teria período de prescrição em setembro de 2017, seis anos, o que acontece com suspensões de três jogos para cima. No entanto, em 2016, a pena de Verón foi reduzida para um jogo. O regulamento da Conmebol diz que penas de uma partida têm prescrição de três anos, o que deixaria o meia habilitado para atuar contra o Botafogo. "Chegou notificação que, se a pena foi reduzida para uma rodada, não muda o caso de prescrição que se cumpre em setembro deste ano. É uma questão jurídica que permite essa interpretação", disse Calella. Calella ainda ressaltou que quando a lista de inscritos do Estudiantes foi entregue na última semana, nenhum jogador apareceu com sanção por parte da Conmebol.