São Paulo anuncia renovação de Luiz Araújo até 2021

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou a renovação de contrato de Luiz Araújo. O novo vínculo do jogador, revelado pelo clube, vai até 2021. "Temos um grande futebol, porque valorizamos os nossos atletas. Não estamos tão somente atrás de trazer valores para o São Paulo com contratações, mas também dar aos nossos jogadores o devido reconhecimento e a possibilidade de aqui se desenvolverem e crescerem no futebol e na vida. Então, é uma grande alegria para o São Paulo acertar esta renovação", afirmou o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. O jovem atacante também falou sobre a renovação de contrato com o clube. "Vivo um momento maravilhoso no São Paulo, sem dúvida a minha melhor fase neste começo de carreira, e fico feliz com este reconhecimento do São Paulo. Desde a minha chegada, na base, o clube sempre acreditou no meu futebol e me deu totais condições para crescer profissionalmente. Espero retribuir todo este carinho e confiança dentro de campo, porque quero conquistar títulos aqui. Minha meta é dar alegrias ao torcedor. Estamos juntos até 2021", afirmou. Um dos destaques do São Paulo neste começo da temporada, Araújo tinha um dos salários mais baixos do elenco atual. Ele ganhava cerca de R$ 17 mil. No início da temporada, ele foi alvo de uma investida do Lille que fez uma proposta de 7 milhões de euros (R$ 23,1 milhões).