Candidato de lista de espera do ProUni deve entregar documentos até esta terça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos convocados na lista de espera do ProUni (Programa Universidade para Todos) têm até esta terça-feira (14) para entregar a documentação e efetuar a matrícula na instituição de ensino em que selecionou o curso. A documentação necessária para a efetuação da matrícula pode ser consultada no site do ProUni. O ProUni é um programa de bolsas para estudantes de baixa renda ingressarem em instituições privadas de ensino superior. Para concorrer à bolsa, o candidato precisava ter cursado todo o ensino médio na rede pública ou ter sido bolsista integral em escola privada; não ter diploma de ensino superior e ter renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio (R$ 1.320) por pessoa para bolsa integral e de até três salários mínimos (R$ 2.640) por pessoa para bolsas parciais. Também participaram pessoas com deficiência e professores do magistério da rede pública de ensino que integrem o quadro permanente da instituição de ensino. A edição do primeiro semestre do ProUni teve o maior número de bolsas ofertadas desde a criação do programa, em 2004, segundo o ministério. Nesta edição, o MEC ofereceu 214.110 bolsas de estudo. Dessas, 103.719 são integrais e 110.391 parciais (50% de desconto).