Quarto de hotel (foto: Franklin de Freitas)

A Polícia Civil, através do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) deflagrou na manhã desta terça-feira (14), no Centro de Curitiba, uma operação de fiscalização com um objetivo de prender pessoas foragidas da Justiça e envolvidas nos crimes de tráfico de drogas, furto e roubo. Ao todo, 21 pessoas foram detidas - 18 homens e três mulheres, sendo uma adolescente. Durante a ação policial o Cope apreendeu maconha, crack, cocaína, ecstasy e LSD prontas para a venda.



A operação foi desencadeada em um pensionato irregular, localizado na rua São Francisco, esquina com a rua Riachuelo. Conforme investigações apuradas pelo Cope, o local funcionava como uma base para pessoas foragidas da Justiça que praticavam crimes de tráfico de drogas, furto e roubo na região central da cidade.

