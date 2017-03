Árvore despenca em cima de prédio no Água Verde

(foto: Franklin de Freitas)

Moradores de um prédio na rua Professor Assis Gonçalves, no Água Verde, acordaram com um susto e tanto na manhã desta terça-feira (14). Por volta das 8 horas, uma árvore de grande porte despencou sobre o prédio e ainda destruiu parte do parquinho. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros já foi acionado e técnicos da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Curitiba farão uma avaliação.

A prefeitura enviou nota oficial sobre o caso: “A árvore que caiu no condomínio no bairro Água Verde é uma ceboleira tombada pelo patrimônio estadual. As solicitações de poda de manutenção vinham sendo feitas e autorizadas sempre que necessárias, com o acompanhamento de técnicos da Secretaria do Meio Ambiente. Fiscais foram deslocados até o condomínio para averiguar os motivos para a queda da árvor