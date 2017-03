Collor é eleito presidente da comissão de Relações Exteriores do Senado

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em uma vitória do líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), o ex-presidente Fernando Collor (PTC-AL) foi eleito nesta terça-feira (14) presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa. A posição, a que Collor não teria direito pelo tamanho de seu partido no Senado, havia sido prometida pelo peemedebista ao ex-presidente da República, o que despertou insatisfação no PSDB -que temia ser desalojado de uma das comissões para que o acerto fosse cumprido- e em parte da própria bancada de Renan. O acordo facilita uma aliança entre os dois grupos -o de Renan e o de Collor- nas eleições de 2018, quando tanto o peemedebista quanto seu filho, o governador Renan Filho, devem tentar a eleição. O petista Jorge Viana (AC) será o vice de Collor na comissão. A dupla foi eleita por aclamação, sem necessidade de votação. Além de Collor, foi eleito também nesta terça o senador Tasso Jereissati (PSDB-CR) como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. A eleição fazia parte-se acordo do presidente da Casa, Eunicio Oliveira (PMDB-CE), para atrair apoio dos tucanos em sua eleição em fevereiro.