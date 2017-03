Transferido para as sextas, Mion mantém audiência

DIEGO BARGAS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A transferência do "Legendários" do sábado para a sexta-feira deu certo: na primeira exibição em novo dia, na sexta (10), o programa marcou 7,9 pontos de média no Ibope (cada ponto equivale a 199,3 mil espectadores), mantendo os números anteriores à mudança. Transmitido entre 23h e 1h, o programa conseguiu ultrapassar a Globo por alguns minutos enquanto a concorrente exibia as séries internacionais "Lista Negra" e "Perception: Truque de Mestre" e o "Jornal da Globo". À reportagem, o apresentador tentou identificar a fórmula do sucesso do programa. "A gente cria gastando pouco e se reinventa, está em todas as mídias", diz. "Estamos motivados, revendo as coisas que tínhamos certeza absoluta, isso é bom porque o primeiro passo para as coisas ficarem ruins é o artista achar que o jogo está ganho". Mion também credita o sucesso à sua equipe: "A gente se cobra para fazer diferente, fica horas quebrando a cabeça. Eu abro mão da minha opinião quando chega uma melhor. Tive a fase de fazer do meu jeito, 'quem não quiser ver, não veja', comecei assim, muito por conta da idade. Hoje meu desafio é fazer a família sentar junto e ter um momento feliz, e isso eu consegui. Não tenho problema em dar para o povo o que eles gostam."