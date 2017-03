PRF apreende duas carretas com cigarros contrabandeados na BR-277

(foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na terça-feira (14) duas carretas carregadas com cigarros contrabandeados em Laranjeiras do Sul. Os motoristas foram presos por contrabando e encaminhados, juntamente com os caminhões e a carga ilegal, para a Polícia Federal pelo crime de contrabando. As duas carretas somaram cerca de 560 mil maços de cigarros.

Na manhã de terça-feira (14), por volta das 08h30, na BR-277, em Laranjeiras do Sul, agentes da PRF abordaram dois caminhões, onde os motoristas apresentaram nota fiscal de transporte de soja. Em vistoria, os agentes encontraram cigarros contrabandeados.

No total, foram apreendidas cerca de 560 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, 280 mil em cada caminhão. Um dos caminhões apreendidos utilizava placas falsas.

Diante dos fatos, os motoristas foram presos por contrabando e uso de documento falso e encaminhados para a Polícia Federal de Guarapuava para o registro dos crimes. A mercadoria e os caminhões apreendidos foram encaminhadas para a Receita Federal de Cascavel. O motorista do caminhão que portava as placas falsas também responderá por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.