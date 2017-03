Maria Odete Budziak, 55 anos, não abre mão das batatas produzidas pela família Klemba em Araucária. “Quando frito, elas ficam sequinhas. Não tem igual”, conta a dona de casa. No Varejão Capão Raso, ela é freguesa da banca dos produtores da Grande Curitiba há 15 anos.

Como outros clientes, Maria Odete sabe que precisa se programar para não ficar sem as disputadas batatas e outros hortifrutigranjeiros. Afinal, os Klemba só vêm à capital dois dias por semana. O destino é sempre o Varejão Capão Raso, que às sextas-feiras e sábados recebe os produtores familiares.

Frutas, verduras e legumes diretos da horta são o grande apelo das cinco bancas de produtores familiares do Varejão, localizado dentro do Shopping Popular, no Novo Mundo. Para que tudo chegue fresquinho, os agricultores montam uma verdadeira operação de guerra antes do fim de semana. “De segunda a quarta-feira, estamos na roça plantando. Quinta é dia de colher, limpar e embalar. Mas tem folhas, como alface e rúcula, que precisam ser colhidas no dia. Por isso, chegamos a acordar 2h30 da manhã nas sextas e nos sábados”, conta Cristiane Klemba, 38 anos, que cuida de uma das duas bancas da família. Os Klemba cultivam hortifrutigranjeiros em Rio Verde de Cima, área rural de Araucária, há mais de 80 anos.

Responsável pela outra banca da família, Marise Klemba, 45 anos, afirma que vale a pena todo o sacrifício de acordar muito cedo para levar os alimentos ao Varejão. “Temos fregueses que compram com a gente há muitos anos. Eles chegam até a nos ligar para pedir para reservar produtos. É muito bom plantar e ver o que colhemos sendo levado para casa deles”, completa a agricultora.

Assim como as cunhadas Cristiane e Marise, outros membros da família de Araucária, entre filhos e netos de Felipe Klemba, 73 anos, estão diariamente na lavoura colhendo batata, milho, cenoura, uva, alface, rúcula, couve-flor e cebola.

Os hortifrutigranjeiros plantados pelos Strugala na Colônia Cristina, na divisa de Araucária com Campo Largo, também são comercializados no Varejão Capão Raso. Como os demais agricultores, além de alimentos in-natura, como tomate, brócolis, salsinha, beterraba, cheiro verde e repolho, a família oferece alguns produtos embalados, como feijão e pepino azedo. Leocádia Strugala, 57 anos, comanda a banca ao lado do marido Fermino. “Com o meu cunhado Hamilton, nós nos preparamos durante a semana toda para trazer os produtos que serão vendidos. É um trabalho puxado, mas vale a pena, pois temos fregueses que procuram a gente sempre”, completa a produtora rural.

Missão

A presença dos agricultores da Grande Curitiba é um dos grandes diferenciais do Varejão Capão Raso, destaca José Carlos Koneski, diretor do Departamento de Unidade de Abastecimento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, responsável pelo espaço no Novo Mundo. Ele lembra que, por determinação do prefeito Rafael Greca, a secretaria está cada vez mais priorizando os produtores da Região Metropolitana de Curitiba, como forma de garantir alimentos de qualidade e também de aumentar a renda das famílias que fornecem produtos à capital.

A aposentada Irene Silveira, 74 anos, sempre chega cedo no Varejão do Capão Raso para comprar os hortigranjeiros vêm direto da roça. “Gosto da qualidade dos produtos. Tudo está sempre fresquinho. Lembra a minha infância, quando a gente plantava no quintal”, justifica.

A atriz Nair Fernandes, 37 anos, também compra nas bancas dos agricultores familiares as verduras e os legumes para as refeições da casa. “Não abro mão de vir. O clima é muito bom. Eu converso com os feirantes e especulo como aquilo foi plantado”, salienta Nair, que percorre as bancas acompanhada de Lara, bebê de 3 meses.

O aposentado José Odilon de Oliveira, 69 anos, já é freguês das bancas da família Klemba há dez anos. “Minha esposa, Lecine, pede para eu não esquecer de pegar sempre o tomate, a batata e o milho deles, que é muito bom”, conta. Como os demais clientes, ele mantém uma relação próxima dos agricultores familiares. “A gente manda mensagens pelo telefone e eles já deixam tudo separado. Até chegam a entregar quando não posso vir”, revela.

Shopping Popular

Localizado dentro do Shopping Popular, no Novo Mundo, o Varejão Capão Raso completará 25 anos em abril consolidado graças a um movimento diário de sete mil pessoas.

Além das cinco bancas de produtores familiares, que funcionam apenas às sextas e aos sábados, o espaço conta com outros 12 comerciantes de frutas, verduras, legumes, cereais, mel, conservas, especiarias, bebidas e flores. O Varejão abre de segunda-feira a sábado (é fechado aos domingos).

Quem vai ao Varejão também pode conhecer as 112 lojas do Shopping Popular, os produtos do Armazém da Família e usufruir da integração com o Terminal do Capão Raso. “A pessoa pode sair do terminal, validar o cartão transporte ou pegar uma ficha, fazer compras por duas horas e depois voltar para o terminal sem pagar outro bilhete”, reforça Luis Renato Mikosz, chefe de Unidade do Mercado Regional Cajuru e do Varejão Capão Raso na Secretaria.

Serviço: Varejão Capão Raso

Endereço: Avenida República Argentina, 5.259, anexo ao Shopping Popular, no Novo Mundo

Horário: de segunda à sábado, das 9h às 19h. Fechado aos domingos

Estacionamento: R$ 3 por hora, com 134 vagas