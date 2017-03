Curitiba recebe noite burlesca com comédia e strip-tease

(foto: Divulgação)

Cabarelle teve sua primeira edição no ano passado, com muito sucesso. A promoter e DJ Elle (alterego de Gisele Dias), já é uma referência na noite curitibana quando se trata de festas que unem cultura vintage e performances de circo, dança e burlesco. A diferença agora é a parceria inédita entre Elle e outra grande potência da performance e do burlesco nacional: a artista curitibana Miss G (também conhecida como Giorgia Conceição), quase nunca vista em sua cidade natal devido a sua extensa agenda nacional e internacional.

A dupla Elle e Miss G promete trazer um evento inédito à Curitiba, inspirado em cabarés burlescos da Europa e Estados Unidos, como os que acontecem em casas como no Slipper Room em Nova York (onde, aliás, Miss G já se apresentou, em performnces solo e ao lado da grande referência mundial do burlesco Julie Atlas Muz). A noite começa com o cabaré new burlesque, que tem ainda participações especiais de drags e outras surpresas. O formato da noite permite que os shows tenham destaque, valorizando o trabalho dos artistas e proporcionando uma experiência única ao público.

Por ser uma noite de quinta, os shows começam cedo, e somente após eles é que a festa segue, ao som das pickups de Elle e Alex Pons. Na abertura da noite, o público será recebido com os shows de sete artistas, entre burlescas, drag queens e outras surpresas, além de performances da própria Miss G.

Existe uma onda de cabarés na cidade, mas o burlesco é uma linguagem diferente e especial, pouco vista por aqui. Miss G é pioneira do burlesco em Curitiba e faz parte da primeira geração de artistas do gênero new burlesque no Brasil, além de ser curadora e organizadora do principal evento dedicado ao gênero no país, o Festival Yes, Nós temos Burlesco! Que acontece no Rio de Janeiro. O burlesco agrada fãs de cultura vintage, rock, glam e queer, além de mulheres de todas as idades (de jovens às mais idosas) e até casais em busca de entretenimento.

O Burlesco hoje

A performance burlesca praticada hoje no Brasil (parecida também com alguns países da Europa, Austrália, Canadá e Estados Unidos) é, geralmente, a ação de uma performer que conta uma história através do corpo, sem se basear em um texto (como no teatro tradicional), mas sim em elementos visuais. Isso tudo acontece ao som de uma música, que pode ser de qualquer estilo. Por vezes, performers também realizam números burlescos em duplas, trios e grupos. Há um estreito jogo cômico com a plateia, envolvendo, na maioria dos casos, um striptease. O striptease no burlesco é diferente do striptease de night clubs porque não pretende acabar em nudez. A finalidade cênica dele é a transformação da figura que está em cena, usando a provocação, a sensualidade e a comicidade para dialogar com o público e dizer sua mensagem.





PROGRAMAÇÃO

Miss G convida ao palco do Vox:



Rany Marshmallow

Ruby Hoo

Duda Simone

Lila GlamToon

Dorothy em Chamas



***

E mais a participação especialíssima de:

Dalvinha Brandão

Juana Profunda

(Drags do Maravilhoso Cabaré das Divinas Divas)