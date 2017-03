Clínica paranaense de baixo custo inicia expansão por meio de franquias

(foto: Divulgação)

De olho em um mercado de alto potencial e franco crescimento, a Clifame, clínica médica e odontológica voltada ao atendimento particular acessível, anuncia plano de expansão por meio de franquias. O novo modelo chega para suprir ainda mais a ampla demanda da população que não é atendida por planos de saúde, e que sofre com longas filas de espera no SUS. A perspectiva é de atingir 40 unidades nos próximos anos.

Atualmente, 144 milhões de pessoas no Brasil, o que representa 74% da população, não possuem planos de saúde. Com a crise econômica e a alta do desemprego no país, esse número pode aumentar. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), cerca de 13 milhões de brasileiros buscam recolocação no mercado.

Diante desse cenário, a proposta da Clifame é oferecer um atendimento rápido, de confiança e de baixo custo. A policlínica dispõe de médicos em 30 especialidades e dentistas que oferecem uma cobertura eficiente e integrada. Os exames e as consultas podem ser agendados com facilidade, sem cobrança de mensalidades. Tudo oferecido com a garantia de que o paciente estará dentro de um ambiente de total segurança e com clima familiar.

O modelo de negócio é atrativo no mercado de franchising devido ao grande potencial de clientela. A Clifame almeja conquistar 40 unidades franqueadas nos próximos anos e, apostando na oferta de consultas e exames com preços acessíveis, se posicionar como uma das líderes neste segmento.

Aos franqueados, a Clifame oferece um negócio seguro com investimento médio de R$ 350 mil, além de alto valor e credibilidade agregados: a empresa está no mercado há mais de 40 anos. Uma equipe especializada vai fornecer todo seu know-how sistematizado, garantindo lucratividade com baixo custo operacional e rápido retorno de investimento.

Sobre a Clifame

Com quase meio século de dedicação à área médica, a Clifame foi fundada em 1973 com o objetivo de reunir atendimento de diversas especialidades em só lugar. A intenção de atender às classes menos favorecidas também está na raiz da Clifame, que desde os anos 70 atende com preços abaixo do mercado. A clínica atende em 30 especialidades e realiza exames.