Garis fecham acordo com a Cavo, mas aderem à greve geral nesta quarta

Em assembleia realizada nesta terça-feira,14, pelo Siemaco – Sindicato dos Empregados em Empresas de Curitiba, os garis aprovaram a proposta de acordo coletivo que beneficia mais de 2.500 trabalhadores da limpeza pública de Curitiba. No entanto, a classe aderiu a greve geral contra as reformas previdenciária e trabalhista e também deve parar nesta quarta-feira, 15.

Os funcionários da Cavo Serviços e Saneamento conquistaram 6% de reajuste nos salários, 9,5% nos tíquetes e cancelamento da implantação do banco de horas. A proposta estava em negociação pelo Sindicato da categoria e comissão de trabalhadores desde janeiro. Nos último mês, duas propostas já haviam sido recusadas pelo Sindicato e trabalhadores.

Com o acordo aprovado, o salário dos coletores domiciliares passou para R$ 1.447,31, somado aos demais benefícios (assiduidade, insalubridade, vale-alimentação e refeição), o total chega a R$ 3.046,78. Para quem exerce a função de varredor, o salário aumentou para R$ 1.240,45 e o total com benefícios R$ 2.631,83. "Neste ambiente de instabilidade econômica, o aumento real garantido em acordo foi uma importante conquista para nós trabalhadores", afirmou Manassés Oliveira, presidente do Siemaco.

GREVE GERAL - Além da questão salarial, a limpeza pública de Curitiba também aprovou a adesão à greve geral do dia 15/03 contra as reformas previdenciária e trabalhista. "Estamos lutando pela aposentadoria especial para os garis, não vamos aceitar uma reforma que represente retrocesso para a categoria", disse Manassés.

Estudos realizados pela equipe econômica do Siemaco demonstram que no setor de Asseio e Conservação a nova regra da Previdência colocaria na fase de transição 73% dos homens e 56% das mulheres da categoria.