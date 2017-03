Após lesão no joelho, Thiago Martins renova contrato com o Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras renovou o contrato de Thiago Martins. O zagueiro, que teve uma lesão no joelho e só deve voltar em seis meses, tem agora contrato até 31 de dezembro de 2019. O vínculo anterior ia até o fim de 2018. A tática mantém o grupo alviverde um pouco mais blindado do assédio de clubes do exterior. Thiago Martins era uma das opções para Eduardo Baptista na zaga, mas teve o rompimento durante um jogo treino na Academia de Futebol. Ele concorria com Vitor Hugo, Yerri Mina, Edu Dracena e Antônio Carlos. O zagueiro tem 21 anos e já disputou 35 jogos com a camisa alviverde, com quatro gols marcados. Ele já sofreu com problemas no joelho no passado. Na carreira, Thiago Martins já defendeu o Mogi Mirim, em 2013, teve uma primeira passagem entre 2013 e 2014 e foi para o Paysandu em 2015. Depois, em 2016, retornou à Academia de Futebol, onde está até hoje.