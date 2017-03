Focada em estampas, grife Sissa estreia na SPFW

LUIGI TORRE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Quero criar roupas elegantes, com estampas atemporais", diz Alessandra Affonso Ferreira, fundadora da Sissa, marca que estreou neste segundo dia São Paulo Fashion Week. Lançada em meados de 2016, após a estilista se desligar da Isolda, grife que criou com duas amigas, a etiqueta tem nos desenhos aquarelados pintados e idealizados por Ferreira o seu principal atrativo. Para o inverno 2017, segunda coleção da marca, estampas de folhagens sobre fundo preto, e outra em preto, branco e cinza, nasceram a partir de fotos do casamento dos pais da estilista, em Nairobi, no Quênia, em 1977, e memórias de sua infância na Bahia, onde nasceu. Aplicadas sobre peças com modelagem esportiva ampla e tecidos naturais, como linho e algodão, as padronagens imprimem elegância discreta ao mesmo tempo que falam da praticidade urgente ao guarda-roupa urbano. Com peças feitas quase 100% dentro do próprio ateliê, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, a estreia da Sissa no evento é bem-vinda. Em tempos de excesso e falência de modelos de negócios convencionais, produção reduzida, proximidade e diálogo com a consumidora, a preferência por acabamentos manuais é uma das melhores alternativas.