(foto: Divulgação)

A sétima edição do JOGARTA acontece das 14h às 19h no próximo domingo na loja Manticore (19 de março de 2017). O evento, que acontece mensalmente desde agosto do ano passado, oferece a oportunidade para jogadores iniciantes e veteranos que desejam aprender e se divertir com diferentes jogos de tabuleiro, estratégia, jogos de carta e RPGs. Nesta edição, o JOGARTA tem como temática "Mitologias", de modo que as atividades propostas exploraram as múltiplas facetas que os mitos das diversas culturas possuem.

São 40 vagas distribuídas entre 8 mesas, entre a quais 35 vagas são para RPGs diversos e 5 vagas para Jogos de Mesa. Os jogos acontecem de maneira simultânea e são planejados de modo que não durem a tarde toda, permitindo aos participantes experimentarem mais de uma atração durante o evento. Especialmente neste evento, os jogos ofertados não são facilmente encontrados no mercado, muitos produzidos de maneira independente.

Entre os jogos apresentados, há várias mesas de RPG, como por exemplo uma nova aventura de “JAGUARETÉ: O ENCONTRO”, do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, onde os jogadores deverão interpretar ameríndios e se embrenhar na densa mata para resgatar os guerreiros que não regressaram de um mal profetizado pelos anciãos de sua aldeia, e o “RASTRO DE CTHULHU” da RetroPunk publicações, com a aventura intitulada "Ecos de Xibalba", de investigação, suspense e horror envolvendo a mitologia Maia.

Além dessas atrações, será oferecido também jogos de tabuleiro como por exemplo o "ELDER SIGN" em que os jogadores são convidados a enfrentarem horrores ancestrais e encararem conhecimentos que nunca deveriam ser revelados. Outro jogo apresentado, também da editora Galápagos, é o card game chamado “DIXIT”, em que os jogadores assumem o papel de um contador de histórias e a cada rodada o narrador da vez deve escolher uma das cartas em sua mão e, sem a revelar, falar uma frase, cantar uma música ou fazer uma mímica sobre ela, sendo um jogo voltado a todas as idades. Tem também o "ARENA", um jogo de estratégia da RetroPunk Publicações onde você assume o papel de um gladiador que precisa escolher com cuidado suas táticas para derrotar seu adversário.

O evento é aberto a todos os interessados, de todas as idades. A entrada é franca, no entanto os interessados a participar estão convidados a doarem 1 kg de alimento não perecível (que pode ser arroz, feijão, macarrão ou 1 litro de leite de caixa longa vida), que será encaminhado pelo projeto para um abrigo de menores.

O projeto JOGARTA

O objetivo do Projeto JOGARTA é levar atividades que envolvam o uso de jogos de RPG, carta e tabuleiro para incentivar a socialização, o raciocínio, a tomada de decisões e a resolução de problemas através de jogos não digitais. A participação no evento é gratuita e aberta para todas as idades.

Os mediadores apresentam mesas de jogos com temáticas seguras e sensíveis tendo em vista o público participante, seguindo a classificação indicativa da idade mínima anunciada nas mesas. Cada jogo começa com o primeiro jogador que se sentar para conhecer a proposta da mesa e os jogadores podem entrar e sair a qualquer momento. As propostas de mesas podem ser vistas na programação da página do evento no Facebook.

De acordo com o coordenador e idealizador do projeto, o mestre em História profº Mateus Henriques Buffone, o JOGARTA começou a ganhar contornos em meados de 2013, quando trabalhou em colaboração com Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR no desenvolvimento do Role-Playing Game (RPG) “Jaguareté: O Encontro”, que objetiva privilegiar o ponto de vista dos povos indígenas no período de invasão dos europeus nos territórios que hoje compõe o Brasil.

O objetivo então sempre foi difundir uma brincadeira que vá além do mero e puro entretenimento. “É um pouco mais complexo que o simples chegar e jogar. Nossa equipe de mediadores é preparada para trabalhar questões pedagógicas, lidar com alteridade, tomadas de decisões. Então pegamos jogos comerciais e, a partir disso, tentamos ‘enganar’ o público e trabalhar conteúdos”, explica Buffone.

​​O projeto teve sua estreia em agosto de 2016 e em suas seis edições anteriores vem recebendo uma média de 100 participantes a cada edição, que já aconteceram na Biblioteca Pública do Paraná, Galeria Osório, Colégio Beraldo em Campina Grande do Sul, na Gibiteca de Curitiba e também já na Manticore Game Store, incluindo o desenvolvimento de um LARP (RPG Live Action), onde os jogadores tiveram uma experiência mais teatral de jogo, fora da mesa. O projeto conta com o apoio do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná (levando, sempre que possível, o RPG educativo “Jaguareté: O Encontro” desenvolvido pelo Museu), e também da Gibiteca de Curitiba, da editora Retropunk Publicações, da editora Galápagos, do Game Studio Lampião, das lojas Manticore Game Store e NERDZ e recentemente está com apoio das editoras Redbox, Jambô e da New Order.

Serviço

“7º JOGARTA - ‘MITOLOGIAS’ - EVENTO ABERTO DE JOGOS ANALÓGICOS”

ONDE: Manticore Game Store - Rua Almirante Gonçalves, 1422 - https://goo.gl/maps/uQZ1251hKdE2

QUANDO: Domingo, 19/03/17, das 14h às 19h

ENTRADA GRATUITA: No entanto, o projeto aceita doação de 1kg de alimento não perecível como arroz, feijão, macarrão ou 1 litro de leite de caixa longa vida a ser doado para um abrigo de menores.

MAIS INFORMAÇÕES EM: https://www.facebook.com/jogarta/

CONFIRME SUA PARTICIPAÇÃO: https://goo.gl/acy86R

Lista completa das mesas e seus mediadores*:

RPGs (Role Playing Games):

“Críticos e Clichês“ | Guilherme Albino Ribeiro Milczwski

“Dragon Age RPG”| Diogo Cristiano

“E.D.E.N.” | Caroline Good

“Jaguareté: O Encontro” | Mayra Levandoski

“O Rei Morto” | Fernando Santos

“Old Dragon” | Pedro Henrique Zaia

“Rastro de Cthulhu “ | Luis Olavo Dantas

Jogos de Tabuleiro e Card Games | Rafael Lodi: